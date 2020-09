Stiri pe aceeasi tema

- Infractionalitatea a scazut cu peste 9% in perioada sezonului estival comparativ cu perioada similara din 2019. Peste 24.000 de angajati ai Ministerului de Interne au actionat in medie zilnic in tara si au fost circa 5.000 de patrule pe zi. Secretarul de stat Bogdan Despescu a precizat ieri ca angajatii…

- Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a afirmat, vineri, ca infractionalitatea a scazut in acest sezon estival cu 9% fata pe perioada similara a anului trecut. In lunile de vara, efectivele MAI au intervenit la 395.000 de sesizari, fiind depistati 1.235 de urmariti si prinsi in flagrant peste…

- Apare o noua structura in cadrul Politiei Romane: Politia Siguranta Scolara. ‘Politia Siguranta Scolara’ va funcționa odata cu deschiderea noului an scolar, va avea 266 de politisti si se va ocupa de prevenirea si combaterea delincventei in unitatile de invatamant, a declarat secretarul de stat in Ministerul…

- Catalin Ionița a fost pus la dispozitie, dupa ce DGPI a transmis o informare catre ORNISS, iar avizul nu a mai fost emis. Fara acces la informatii clasificate, chestorul Catalin Ionita nu mai poate conduce Direcția Generala Anticorupție (DGA), precizeaza Stiripesurse. Oficiul Registrului Național…

- Romania e o țara extrem de sigura. O spun, la unison, Marcel Vela, și secretarul de stat Bogdan Despescu. Dupa ce acum doua zile interlopii din clanul Duduianu au incalcat toate normele impuse in contextul pandemiei, Poliția Romana a decis ca e vrea sa informeze populația privind acțiunile de destructurare…

- Infracționalitatea este una din marile probleme ale societații romanești, fie acum, in pandemie, și s-au vazut destule cazuri, fie in general. Numarul victimelor infracțiunii de inșelaciune este in creștere, din pacate, cu toate ca poliția a demarat camapnii de conștientizare in masa. Poliția Romana…