Ministerul Afacerilor Interne isi prezinta marti bilantul de activitate pe anul 2019.



Cu aceasta ocazie, ministrul interimar al Internelor, Marcel Vela, va prezenta raportul privind activitatea desfasurata de MAI in anul 2019, dar si principalele obiective pentru anul 2020.



La bilantul MAI vor participa presedintele Klaus Iohannis si premierul interimar, Ludovic Orban.



Evenimentul va incepe la ora 11,00.



In aceeasi zi, Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) organizeaza o actiune de protest in fata sediului MAI. AGERPRES/(AS…