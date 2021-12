Bilanț la DRDP Timișoara. Ce premiere s-au înregistrat în 2021 Anul acesta se incheie, pentru Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara, cu cel mai mare buget pe partea de intretinere din ultimii zece ani, adica peste 181 milioane de lei. In anii trecuți, suma alocata intreținerii drumurilor naționale din cele patru județe aflate in vestul țarii nu a depașit 130 milioane lei. Astfel, anul […] Articolul Bilanț la DRDP Timișoara. Ce premiere s-au inregistrat in 2021 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a avut parte in acest an de cel mai mare buget pentru reparația și intreținerea drumurilor naționale aflate in subordine, din ultimii 10 ani. Suma alocata de CNAIR a fost de peste 181 milioane de lei, raportat la un maxim din anii precedenți care nu a depașit…

- Turismul intern a pierdut, in ultimele 18 luni, peste 30% din angajați ca urmare a reducerilor de personal pe care au fost nevoiți reprezentanții din HoReCa sa le faca din cauza pandemiei. Cel mai mare prejudiciu inregistrat in industria turismului din Romania este ca aceasta a pierdut peste 30% din…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca trafic blocat pe varianta de ocolire a municipiului Caransebeș, in județul Caraș-Severin, sensul spre Orșova, in urma unui accident produs marți, 16 octombrie, in care au fost implicate patru autotrenuri. O persoana a murit, iar un șofer este…

- Sphera Franchise Group („Sphera”) a continuat in T3 2021 tendința pozitiva de creșteri trimestriale, inregistrand vanzari consolidate record de 284,2 milioane RON, mai mari cu 44% fața de T3 2020, arata un comunicat de presa. Vanzarile din Romania s-au ridicat la 247,9 milioane RON, Italia a contribuit…

- Guvernul de la Kiev ii obliga deja pe profesori, pe angajatii din institutiile de stat si pe cei din administratiile locale sa se vaccineze anti-COVID-19. Cei care nu respecta aceasta decizie, risca sa fie suspendati de la locurile lor de munca.Noua lista a categoriilor profesionale care trebuie sa…

- Ucraina a raportat un numar record al deceselor cauzate de COVID-19 in interval de 24 de ore. Acest indicator a ajuns marti la 734, fata de precedentul record, de 614 decese, inregistrat in 22 octombrie. In ultima zi au fost consemnate 19.120 noi cazuri de COVID-19 in Ucraina. De la inceputul pandemiei…

- Traficul total de marfuri este de 44,99 milioane tone in primele 8 luni ale anului 2021. Traficul de marfuri inregistrat de la inceputul anului 2021 in porturile maritime romanesti se mentine in crestere.Traficul total de marfuri este de 44,99 milioane tone in primele 8 luni ale anului 2021, fata de…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca circulația se desfașoara pe o singura banda pe A1, in drept cu localitatea Belinț, pe sensul de mers Lugoj - Timișoara. Se fac lucrari la acoperirea rosturilor de dilatație.