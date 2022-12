Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile sanitare din Jimbolia, Sannicolau Mare, Faget, Lugoj și Deta au primit in acest an aproape 1,1 milioane lei pentru achiziționarea de echipamente medicale noi. Un defibrilator cu monitor, un videoureteroscop flexibil performant și un monitor fetal se numara printre cele cumparate de spitale.

- CNAIR a anuntat ca au fost deschise doua statii de carburanti pe autostrada Lugoj - Deva. Cele doua spatii de servicii sunt situate pe autostrada A1, Nadlac – Deva, tronson Lugoj - Deva, km. 428+310 stanga si km 428+310 dreapta, situate in zona localitatii Faget, jud. Timis. Cele doua spatii de servicii…

- Dupa multe saptamani de pregatire, echipa de la ADID Timiș și de la Consiliul Județean Timiș: a depus proiectul de finanțare prin PNRR – Componenta Managementul Deșeurilor pentru Centrele de colectare cu aport voluntar (CAV-uri). La nivelul județului Timiș ținta este sa se realizeze 10 astfel de CAV-uri.…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri (ADID) Timis a depus, luni, proiectul pentru finantare prin PNRR privind ridicarea a zece Centre de colectare cu aport voluntar (CAV-uri). Valoarea proiectului este de aproape opt milioane de euro. Cele zece centre de colectare vor fi ridicate la: Belinț,…

- Președintele PSD Lugoj, Calin Dobra, a anunțat ca nu mai este lider de grup al consilierilor PSD din Consiliul Județean Timiș. Calin Dobra spune ca a renunțat la aceasta postura pentru ca “activitațile profesionale trebuie prioritizate” și pentru a se concentra “pe elaborarea…

- Președintele Consiliului Județean Timiș ii urmeaza in funcție lui Romeo Dunca, omologul sau din Caraș-Severin. Membrii CDR au aprobat alocarea bugetara pentru Programul Regional Vest 2021-2027. Consiliul pentru Dezvoltare Regionala are un nou președinte. Timp de un an, Alin Nica se va afla…

- COD GALBENValabil de la: 09-11-2022 ora 9:00 pana la: 09-11-2022 ora 11:00In zona: Județul Bacau: zona joasa;Județul Botosani;Județul Galati;Județul Neamt: zona joasa;Județul Vaslui;Se va semnala: local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m.COD GALBENValabil de la: 09-11-2022…