Bilanț la CJ Dâmbovița Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a spus ca anul 2022 a fost anul demararii de proiecte majore in județul Dambovița, afirmația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa prilejuita de implinirea a doi ani de la preluarea mandatului de președinte al CJ Dambovița. ” Am reușit sa deblocam […] Articolul Bilanț la CJ Dambovița apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

