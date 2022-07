Bilant ISU Dobrogea. Sute de pompierii, la datorie zilnic De la operationalizarea punctelor de prim ajutor pe litoral ndash; 30 iunie si pana in data de 19 iulie, pompierii militari au desfasurat peste 700 misiuni in urma carora 590 persoane aflate in dificultate au fost asistate medical. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta a anuntat ca aproximativ 100 de pompieri sunt la datorie, zilnic, in cele 25 puncte de lucru temporare, pentru ca romanii sa aiba o vacanta fara evenimente care sa le puna viata in pe ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

