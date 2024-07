Bilanț IPJ Hunedoara, după primele 6 luni, din 2024 Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara, prezinta activitațile polițiștilor hunedoreni, in primul semestru al anului 2024. Oamenii legii au raspuns, prin deservirea comunitații in 10.818 intervenții la evenimente, dintre care 545 au necesitat acțiuni prin efective marite, iar in 98 au participat pentru a menține ordinea, in cazul adunarilor publice. Gestionarea cazurilor de violența domestica In primele 6 luni ale anului 2024, polițiștii au fost solicitați la 1.581 de situații de violența domestica, 1.273 fiind sesizate prin apeluri de urgența 112. Potrivit celor de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

