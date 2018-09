Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Siria, inceput in 2011, s-a soldat cu peste 360.000 de morti, conform unui nou bilant anuntat, joi, de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), intr-un moment in care Damascul si aliatul sau rus ameninta cu o noua ofensiva aspra ultimului mare bastion al insurgentilor, Idlib,…

- In primele șase luni ale anului 2018, in județul Alba au fost inregistrate 171 de accidente rutiere, soldate cu peste 200 de persoane ranite și moartea a 7 oameni. Conform raportului intocmit de IPJ Alba, au fost mai puține accidente rutiere in prima jumatate a anului curent, comparat cu aceeași perioada…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in urma unui groaznic accident care a avut loc duminica la iesirea din Urziceni, pe DN 2 (E85). Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Atacurile coordonate, comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in sudul Siriei s-au soldat cu aproape 250 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza agerpres.ro.

- Serie de atentate teroriste. Sunt peste 100 de morti, la un bilant provizoriu.Peste 100 de persoane si-au pierdut viata intr-o serie de atacuri comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic in provincia As-Suwayda (sudul Siriei), potrivit unui nou bilant al victimelor dat publicitatii de Observatorul…

- Atacatori sinucigasi din gruparea Statul Islamic (SI) au ucis miercuri 40 de membri ai fortelor regimului sirian, aliatii lor si civili, in trei atacuri care au lovit orasul pro-regim Sweida, in sudul Siriei, a anuntat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (SOHR).

- Cel putin 11 persoane, printre care si doi politisti, au murit în Nicaragua, în urma unui atac armat al guvernului, ce a avut loc în orasele Diriamba si Jinopete, din regiunea Pacifico, a informat Centrul pentru Drepturile Omului din Nicaragua

