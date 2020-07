Stiri pe aceeasi tema

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- Pana astazi, 13 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 12 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.535 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.387 au fost externate, dintre care 21.545 de pacienți vindecați și 1.842 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Numarul de cazuri de Covid-19 a crescut ingrijorator in Romania, in ultimele 24 de ore. De miercuri pana joi au fost inregistrate alte 460 de cazuri noi de SARS-Cov2, in țara noastra. Alți 10 oameni au murit. In Timiș nu a fost semnalat nici un caz nou.

- 13.05.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus a ajuns in Romania la 16.002 , in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 224 de cazuri noi, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 7.961 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…

- 03.05.2020 - Romania a depașit pragul de 13.000 de cazuri confirmate de coronavirus și a trecut de 780 de decese. Cel mai mare focar din țara: Suceava, cu peste 2.800 de cazuri confirmate și cu municipiul reședința de județ și comunele din jur in carantina totala. BUZAU - 40 CAZURI COVID 19

- Numarul total de persoane infectate in Rusia cu COVID-19 a ajuns la 134.687. Astfel, s-a ajuns la patru zile consecutive in care au existat creșteri record ale numarului de persoane infectate cu COVID-19. Aproximativ jumatate dintre cele 10.633 de cazuri noi inregistrate duminica sunt asimptomatice,…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a anunțat ca in județul Alba s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 8 cazuri noi și de asemenea 3 vindecari noi. Numarul total al imbolnavirilor ajunge astfel la 177 de persoane, dintre care 107 s-au vindecat. In aceste condiții, in județ mai exista 60 de persoane…