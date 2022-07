Stiri pe aceeasi tema

- Un bilant provizoriu dat publicitatii, duminica, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj arata ca autoritatile au primit, in decurs de aproximativ 24 de ore, peste 570 de apeluri la 112 prin care localnicii semnalau situatii de urgenta cauzate de furtuna, in conditiile in care sase localitati…

- Furtuna a doborat in București, marți dupa-amiaza, 44 de copaci și a avariat 26 de mașini. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov declara ca, pana la ora 21.00, ca urmare a codurilor de vreme severa inregistrate in București, au intervenit pentru degajarea a 44 copaci și 3 elememente de construcție.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca 12 autoturisme au fost afectate in Capitala si unul in judetul Ilfov in urma fenomenelor meteo extreme de marti dupa-amiaza.

- O furtuna puternica a facut ravagii, in noaptea de duminica spre luni, in judetul Teleoman. Mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic, un TIR s-a rasturnat la Turnu Magurele, mai multe acoperisuri au fost avariate si un stalp de electricitate

- O rupere de nori a provocat inundatii serioase, duminica seara, pe bulevardele din Craiova. Multi dintre soferi au ramas cu masinile blocate, apa ajungand in unele zone și la jumatate de metru adancime. Si in Teleorman, pompierii au intervenit in orasele Turnu Magurele si Rosiorii de Vede, unde furtuna…

- Furtuna din noaptea trecuta a facut prapad la Lugoj, provocand daune majore atat pe domeniul public, cat și proprietarilor de cladiri și mijloace de transport. Mai multe acoperișuri au fost smulse și au cazut peste mașini, avariindu-le, cațiva stalpi de electricitate au fost culcați la pamant,…

- Douazeci si una de masini din Craiova au fost avariate, miercuri noaptea, de acoperisurile de la trei blocuri care au fost smulse de vant. Nu au existat persoane ranite. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj a anuntat, joi, ca pompierii au intervenit intr-un cartier din Craiova…