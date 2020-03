Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus preocupa intens planeta in aceasta perioada. Adunam in acest articol, zi de zi, cele mai importante știri despre coronavirus. 20 martie 2020 • Coronavirus Romania, INFORMAȚII OFICIALE: in acest moment, in Romania sunt 308 persoane infectate (11 la Terapie Intensiva), 38 de cazuri…

- Numarul deceselor provocate de coronavirusul COVID-19 a crescut in Italia la 148 si cel al cazurilor confirmate la 3.858, a anuntat joi Protectia Civila italiana, acest nou bilant aratand ca raspandirea coronavirusului nu da semne de incetinire, relateaza agentiile Reuters si DPA.

- Numarul deceselor provocate de coronavirusul COVID-19 a crescut in Italia la 148 si cel al cazurilor confirmate la 3.858, a anuntat joi Protectia Civila italiana, acest nou bilant aratand ca raspandirea coronavirusului nu da semne de incetinire, relateaza agentiile Reuters si DPA.Numarul persoanelor…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii de la Teheran, Kianush Jahanpur, a anuntat miercuri ca 19 oameni au murit din cauza coronavirusului, iar alti 139 sunt infectati, potrivit Reuters. Presedintele Iranului savertizeaza ca epidemia ar putea fi folosita de alte state impotriva tarii sale,…

- Cel putin sapte persoane au murit si circa 150 au fost ranite in ciocniri care au avut loc luni la New Delhi in timpul unor proteste in legatura cu o noua lege a cetateniei in India, a declarat marti pentru Reuters un oficial al politiei, potrivit Agerpres."Sapte persoane, intre care si un…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri, potrivit…

- Numarul deceselor provocate de coronavirusul chinez a sarit sambata de la 26 la 41, autoritațile de la Beijing luand masuri de limitare a calatoriilor populației și anuland multe adunari publice, transmite Reuters.

- Ziarul Unirea Se MOARE ca la razboi pe drumurile Romaniei: 34 de morți și 25 grav raniți, bilanț infiorator al ultimelor 5 zile Se MOARE ca la razboi pe drumurile Romaniei: 34 de morți și 25 grav raniți, bilanț infiorator al ultimelor 5 zile In accidentele produse in doar cinci zile pe drumurile din…