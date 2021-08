Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 724 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudine 7.2 care a lovit Haiti sambata, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Alti 2.800 de oameni au fost raniti. Numeroase cladiri s-au prabusit, iar salvatorii cauta in continuare oameni prinsi sub daramaturi. Eforturile salvatorilor…

- Bilanțul cutremurului din Haiti a ajuns la peste 720 de morți și 2.800 raniți, au anunțat duminica autoritațile din aceasta țara. Seismul cu magnitudinea de 7,2 a produs pagube majore in sud-vestul insulei. Multe cladiri s-au prabușit, iar in țara a fost declarata starea de urgența vreme de o luna.

- Un numar de 323 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, din 27.134 de teste efectuate. Numarul persoanelor internate a crescut cu 40 fața de ziua precedenta, in timp ce la ATI sunt cu patru mai mulți pacienți, respectiv 112. In ultimele 24 de ore, șase persoane infectate…

- Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 9.471.723 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 5.046.801 persoane. Din total, 4.901.926 au primit și rapelul.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 6 reactii adverse comune si minore, dintre care una la Pfizer și 5 la Johnson&Johnson.…

- Explicațiile experților: De ce inundatiile din Europa sunt atat de devastatoare. Peste 150 de morți și bilanțul este in creștere Explicațiile experților: De ce inundatiile din Europa sunt atat de devastatoare. Peste 150 de morți și bilanțul este in creștere Inundatiile devastatoare din Germania si din…

- Contagierile cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu peste 2,6 milioane de cazuri de COVID-19 raportate, reprezentand o crestere cu 3% fata de saptamana anterioara, in timp ce numarul deceselor la nivel global continua sa scada, a informat

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Autoritațile din sanatate anunța ca alte 65 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in țara. Din totalul de cazuri, unul este de import și anume din Irlanda. Conform datelor oficiale, miercuri, 30 iunie, au fost efectuate 5 245 teste, dintre care 1 094 de teste rapide.…

- Autoritatile indiene au raportat duminica un numar de 165.533 de noi infectii cu coronavirus detectate in ultimele 24 de ore, cel mai mic numar de infectii depistat in ultimele 46 de zile, precum si o crestere cu 3.460 a deceselor puse pe seama noului coronavirus, transmite Reuters. Bilantul…