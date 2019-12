Bilanț IGPR: 34 de morți în accidente rutiere, în doar cinci zile 34 de oameni au murit și 25 au fost grav raniți in accidente produse in doar cinci zile. Politistii au reținut aproape 500 de permise de conducere și au dat amenzi de peste 2,3 milioane de lei. Potrivit unui bilanț IGPR dat publicitații duminica, polițiștii au intervenit la peste 2.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin […] Articolul Bilanț IGPR: 34 de morți in accidente rutiere, in doar cinci zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

