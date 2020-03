Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate COVID-19 in Spania a crescut cu 394 in ultimele 24 de ore, o majorare de aproape 30%, ridicand totalul la 1.720 de la inceputul pandemiei de coronavirus, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, potrivit AFP.Citește și: Cristian Tudor Popescu, MAHNIT dupa restricțiile…

- Romania ar putea ajunge pana la 10.000 de persoane infectate cu noul coronavirus, spune secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatații, Nelu Tataru, care a anunțat ca autoritațile se pregatesc pentru mai multe scenarii."Si noi avem studiile noastre, preconizarile noastre. Ne gandim si…

- Cuba, Bolivia și Hondurasul, au confirmat, vineri, primele cazuri de coronavirus (Covid-19) pe pamantul lor, contribuind, astfel, la numarul de țari din America Latina in care virusul a aparut, numar care, in prezent, este de 12 State. Potrivit Ministerului Sanatații din Cuba, trei dintre cei patru…

- Italia ramane, in continuare, printre cele mai afectate state, dupa ce numarul persoanelor infectate a ajuns la 10.149, in vreme ce ultimul bilanț al deceselor a crescut de la ultima raportare cu 36%, pana la 631.Italia este, totodata, și țara care a inregistrat cel mai mare numar al deceselor in 24…

- Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza dpa marti. Spania este ultima tara europeana care a interzis toate zborurile directe din Italia, pana pe 25…

- Au fost inregistrate pana acum cinci cazuri de persoane care nu au respectat conditiile izolarii. Incepand de duminica, autoritatile din Romania au decis interzicerea activitatilor care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 de persoane. Totodata, au fost adoptate criteriile care pot determina…

- Spania a anuntat marti un prim deces cauzat de epidemia provocata de noul coronavirus, un barbat care a murit in februarie si a carui autopsie a aratat ca era purtator al virusului, au anuntat autoritatile din regiunea Valencia, relateaza AFP si Reuters. ‘Este vorba despre un pacient care a murit pe…

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico.Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate de Covid-19…