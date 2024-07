CARAȘ-SEVERIN – Asociația Germana de Cultura și Educație a Adulților din Reșița și-a prezentat vineri, in rezumat, cel de-al 37-lea an de activitate. Nu mai puțin de 377 de manifestari au fost organizate sau co-organizate in perioada 19 iulie 2023 – 19 iulie 2024 in Banatul Montan, in țara și chiar peste hotare, rezulta din bilanțul prezentat la Biblioteca Germana „Alexander Tietz” de președintele asociației, Erwin Josef Țigla, secondat de Christian Paul Chioncel! Manifestarea n-a precedat tocmai o plecare in vacanța intrucat, sambata, unii din membrii asociației, in principal componenți ai formației…