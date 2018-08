Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Numarul total al interventiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, in intervalul…

- Echipajele de prim ajutor au acordat ingrijiri medicale unui numar de 36 persoane dintre cele aflate vineri dupa-amiaza la mitingul din Piata Victoriei, dintre care doua au dorit sa fie transportate la spital,...

- Peste 700 de pompieri, personal medical de urgenta si studenti voluntari ai SMURD au asigurat masuri suplimentare la festivalul de muzica „UNTOLD”, din Cluj-Napoca. Avand in vedere fluxul mare de persoane sosite la festival, au fost mobilizati salvatori din Cluj, Bihor, Salaj, Bistrita-Nasaud, Mures…

- La mitingul PSD oganizat in Piata Victoriei, pana la ora 20.05, peste 20 de participanti au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunta Mediafax. Bogdan Oprita, coordonatorul SMURD Bucuresti, a declarat ca dintre cele 22 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri, patru au fost transportate la spital.