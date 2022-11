Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis a Romaniei conduce formatia Ungariei cu scorul de 2-0, in play-off-ul competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Jaqueline Cristian a invins-o pe Anna Bondar cu 6-2, 4-6, 7-6 (7-3), vineri seara, in Oradea Arena.

- Ana Bogdan, locul 48 WTA, a invins-o, vineri, pe Dalma Galfi, 85 WTA, in primul meci al intalnirii Romania – Ungaria, de la Oradea, din play-off-ul Billie Jean King Cup. Bogdan s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4, intr-o ora si 20 de minute. "Cand am intrat pe teren si a fost imnul nostru am avut lacrimi…

- Ana Bogdan a debutat cum nu se putea mai bine in Billie Jean King Cup! Sportiva noastra a invins-o pe Dalma Galfi cu scorul de 6-1 6-4 și astfel Romania o conduce pe Ungaria cu 1-0. Primul set a fost controlat clar de jucatoarea noastra. A vrut sa preia inițiativa, s-a mișcat excelent și a dictat ritmul…

- Ana Bogdan (29 de ani, #48 WTA) si Dalma Galfi (24 de ani, #85 WTA) se intalnesc azi, la Oradea, in primul meci al confruntarii din play-off-ul Billie Jean King Cup, apoi vor juca Jaqueline Cristian (24 de ani, #148 WTA) și Anna Bondar (25 de ani, #71 WTA). Partidele vor fi liveTEXT pe GSP. ...

- Jucatoarele de tenis Ana Bogdan si Dalma Galfi vor evolua in primul meci al intalnirii Romania - Ungaria, din play-off-ul Billie Jean King Cup, de la Oradea, potrivit tragerii la sorti efectuate, joi, 10 noiembrie, in sala mare a Primariei Oradea. Primul meci de simplu va avea loc vineri, de la ora…

- Oradea Arena va gazdui, in zilele de 11 si 12 noiembrie, intalnirea de dintre echipele feminine de tenis ale Romaniei și Ungariei, din cadrul play-off-ului competitiei Billie Jean King Cup (fosta FedCup). In vederea acestei partide, Federația Romana de Tenis a anunțaat, marti, 25 octombrie, ca s-au…

- O delegație a Federației Internaționale de Tenis, formata din Maxime De Montfalcon De Flaxieu - supervisor și Giles Robbins - reprezentant ITF a efectuat o vizita la Oradea, unde s-a intalnit cu președintele Federației Romane de Tenis, George Cosac, pentru a face o evaluare a Salii Polivalente „Oradea…