- „Sunteti doar la un telefon distanta pentru a stabili o intalnire. Discutia va fi nu numai despre contabilitate si bugetul anului viitor, ci mai ales despre modul in care finantarea se transforma in servicii publice concrete si de calitate pentru bucuresteni. Multumesc! P.S.: As fi preferat sa ma sunati,…

- Adrian Câciu i-a replicat primarului general al Capitalei Nicusor Dan care a precizat ca ar dori o întâlnire cu ministrul de Finante pentru a prezentat situatia financiara a PMB, ca ar fi preferat sa fie sunat direct de edil si nu ca acesta sa opteze sa îsi faca marketing, scrie…

- "Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa am in perioada urmatoare si o intalnire cu domnul ministru al Finantelor, Adrian Caciu. Ii voi prezenta domnului Caciu chestiunile financiare care privesc Primaria Capitalei, ca sa aiba informatiile direct de la sursa.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris vineri seara, pe Facebook, ca proiectul de hotarare privind noul preț al gigacaloriei nu este deocamdata pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din 26 noiembrie.„Am convocat Consiliul General al Municipiului București…

- Nicușor Dan anunța Targ de Craciun in Piața Universitații, dupa doi ani in care bucureștenii nu s-au mai bucurat nici de brad, nici de luminițe. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca, in masura in care contextul pandemic o va…

- Primul an cu Nicușor Dan la Primaria Capitalei a fost, in mare parte, despre datorii și investiții blocate. Edilul spune ca a preluat un oraș in „terapie intensiva” de la vechea administrație și ca, pentru moment, s-a ocupat de stabilizarea acestuia. Libertatea a trecut in revista ce i-a reușit, ce…