- Perioada Sarbatorilor de iarna, și mai ales ultima zi din an, sunt perioada in care mancam, uneori in exces. De multe ori se intampla, ca din motive independente de noi, sa existe și probleme cu produsele oferite de restaurante. Este și cazul mai multor localuri din stațiunile montane de pe Valea Prahovei…

- Doar cateva ore ne mai despart de revelion. Cum in noaptea dintre ani, cele mai multe petreceri vor fi organizate in spatii inchise, pompierii atrag atentia operatorilor HoReCa asupra catorva masuri care-i vor tine departe de incidente. Sfaturi de urmat si pentru participantii la petreceri.

- Foarte multe restaurante din Craiova nu mai organizeaza petrecerea de Revelion. Motivul este ca pandemia le-a dat peste cap planurile, iar Guvernul i-a anuntat pe patronii de restaurante foarte tarziu in legatura cu permisiunea de a organiza petrecerea de Anul Nou. Domeniul HORECA din Craiova sufera…

- HORA arata ca industria HORECA a fost grav si constant afectata inca de la momentul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar peste 30% dintre afacerile din domeniu au inchis permanent.Organizatia cere autoritatilor sa dispuna de urgenta functionarea cu restrictii adaptate situatiei…

- Pandemia lasa in continuare urme adanci in turism. Restricțiile și frica de boala i-au impiedicat pe vizitatori sa descopere locuri noi. In primele noua luni ale acestui an, in Cluj, au venit puțin peste 300.

- De ieri, 25 octombrie 2021, autoritațile au impus o serie de noi restricții pentru a reduce rata de infectare cu COVID-19. Aceste decizii se pare ca au avut urmari grave in turismul romanesc. La doar o zi de la intrarea in vigoare a masurilor de protecție, peste 90% dintre rezervarile de vacanța din…

- Rata scazuta de vaccinare afecteaza masiv turismul romanesc, iar efectul va fi ca o unda de șoc prin societate, susține expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș. Specialistul a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a vazut un document potrivit caruia un grup mare de persoane anula o rezervare…

- ” Conform unui studiu efectuat de Travel Planner pe baza datelor obtinute de la institutul de statistica din Bulgaria, daca in perioada mai – august 2020 tara vecina a fost vizitata, pentru odihna si excursii, de 177.757 de romani, in acest an cifra a ajuns la 461.343, cu 259,54% mai mult, deci exista…