- Un numar de 373 de locuinte din 10 localitati ale judetului Brasov, dintre care 170 din localitatea Tarlungeni, au fost afectate de inundatiile din perioada 29 iunie - 5 iulie, lista acestora fiind aprobata marti, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in urma evaluarilor facute…

- In urma fenomenelor meteo periculoase, la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a fost activata Grupa operativa, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, ISU Timis a primit mai multe solicitari pentru evacuarea apei acumulate in urma precipitatiilor…

- Pompierii prahoveni intervin, marti seara, in mai multe localitati ale judetului pentru evacuarea apei din case si gospodarii care au fost inundate in urma unei ploi torentiale, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca…

- Echipele de salvare sunt intr-o cursa contracronometru, in cautarea supravietuitorilor. Ei cauta in noroi si printre daramaturi eventuali supravietuitori, pentru a-i salva. Zeci de persoane sunt date disparute la ora actuala, iar aproximativ 2 milioane de persoane au fost evacuate…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat ca familiile din județul Suceava afectate de inundații vor fi sprijinite de Guvernul Romaniei. Maricela Cobuz a amintit ca intreaga țara s-a confruntat in ultima perioada cu calamitați naturale care au provocat dezastre și au afectat foarte multe gospodarii,…

- Peste o suta de locuinte si anexe gospodaresti si aproape 300 de hectare de terenuri arabile din 32 de unitati administrativ teritoriale din judetul Vrancea au fost afectate de fenomenele hidro-meteorologice din ultimele zile, releva un raport al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Prefectura Suceava va iniția un proiect de hotarare de guvern pentru alocarea de fonduri in vederea stabilizarii alunecarilor de teren care au afectat canalizarea municipiului Falticeni. Așa s-a stabilit in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența convocat in aceasta sarpamana de prefecta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit vineri, la cererea primarului Adrian Dobre, care dorea declararea starii de alerta privind serviciile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, pentru a putea negocia direct atribuirea unui contract in acest sens. Primarul…