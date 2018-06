Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de case sau dependinte inundate, 40 de autoturisme avariate, 10 persoane evacuate, 3 persoane izolate, mai multi kilometri de drumuri si strazi distruse. Acesta este un prim bilant al inundatiilor devastatoare care au avut loc vineri in cateva localitati din Alba, in apropiere de Alba Iulia.

- Peste 400 de gospodarii din județul Alba, majoritatea din Bucerdea și Cricau, au fost inundate, vineri, in urma ploilor torențiale, care au produs viituri pe apele curgatoare. In data de 22.06.2018, pe raza județului Alba s-au manifestat fenomene meteo periculoase, averse de 35-40 l/mp insoțite de rafale…

- Drumurile din satul Șard, comuna Ighiu, județul Alba, se afla, vineri, sub ape, fiind grav afectate de viituri. De asemenea, zeci de case au fost inundate, iar gradinile oamenilor, acoperite de ape. Localnicii se tem ca le vor fi compromise toate culturile. DJ 107, in Ighiu, este blocat intre Cricau…

- Furtunile produse vineri in Alba au provocat daune importante in cateva localitati. In comuna Pianu o strada s-a transformat intr-un veritabil rau de apa care a maturat totul in cale. Viituri au avut loc si la Bucerdea Vinoasa si Cricau

- Mai multe gospodarii din comuna Ciuruleasa, judetul Alba, au fost afectate dupa o ploaie torentiala care nu a durat mai mult de 40 de minute. Un drum national a fost blocat, iar doua masini si un garaj au fost luate de viitura.

- Furtunile au facut prapad in Romania. 60 de localitati din 13 judete au fost afectate de ploi torentiale, inundatii, caderi de grindina si vant puternic. Peste trei mii de pompieri au fost mobilizati pentru interventii in mai multe zone din tara.

- 60 de localitați din 13 județe au fost afectate de furtuna din ultimele ore, fiind avariate 29 de masini, smulsi de vant 82 de copaci, iar zeci de locuinte si curti au fost inundate. In Mehedinți o persoana a murit lovita de fulger, iar in Caraș – Severin o familie a fot evacuata.Potrivit…