- Scrimera Ana-Maria Popescu a declarat, miercuri, la Scoala 147 din Bucuresti, unde a participat la o actiune de promovare a sportului in randul elevilor, ca singurul ei obiectiv este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, ceea ce ar reprezenta a cincea sa participare la competitia suprema.…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis, luni, la finalul reuniunii Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, bunicilor și parinților ca guvernul are ca obiectiv creșterea pensiilor și ca ”nu se va atinge nimeni de pensiile pe care le au”. Totodata, Orban a spus ca ”niciun angajat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Ma numar, in mod cert, printre numeroșii cititori incantați de romanele lui Care Santos, parte dintre ele traduse intr-o minunata limba romana de Jana Balacciu Matei și aparute in admirabila colecție Raftul Denisei, la Humanitas Fiction. Ca atare, ma bucur sa semnalez inca un…

- Conform datelor puse la dispoziție de Biroul Electoral Central, la ora 17 votasera, in cele 312 secții de votare deschise in Salaj, aproximativ 74.000 de alegatori, reprezentand un procent de 37,90 la suta din totalul persoanelor inscrise pe listele de votare, adica 196.234 cetațeni. In Zalau, votasera…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la sediul MAE, ca trebuie reparat tot ce a stricat PSD, precizand ca politica externa trebuie sa fie solida.„Politica externa a avut in ultimii trei ani și jumatate de suferit. Lideri PSD-iști diletanți au crezut ca se pot profila folosind politica…

- In fiecare zi, pe drumurile patriei se produc accidente infioratoare, unele cu numar mare de victime, cu vieți rapuse brutal și cu oameni care raman mutilați pentru tot restul zilelor. Polițiștii rutieri, cei care vad scenele de-a dreptul șocante de la ”fața locului”, spun ca, in dinamica producerii…

- Cea din urma, duminica, scor 25-36 (12-18). Pentru aradenii pregatiti de George si Adriana Beldiman au jucat si inscris: Yashan 10, Dorobanțu 5, Ivanov 3, Budaca 3, Crișan 3, Iederan 1, Mathiu, Grigoraș, Alba, Papushak, Shyman, Cristea. Concluzia a fost trasa de antrenorul George Beldiman:…

- O noua acțiune rutiera a avut loc miercuri, 25 septembrie, in municipiul Arad, pentru impunerea unui climat de ordine și siguranța rutiera, depistarea și sancționarea participanților la trafic care nu respecta viteza legala, neacordarea de prioritate, deplasarea pe bicicleta sau alte abateri.…