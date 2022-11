Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, citata de Reuters. Peste 837 de copii au fost, de asemenea, raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca "nu este definitiv", deoarece inca verifica informatii din…

- Franta lucreaza la o ruta terestra care ar permite Ucrainei sa isi exporte produsele agricole, prin Romania sau Polonia, in locul exporturilor prin Marea Neagra care au devenit imposibile dupa retragerea Rusiei din acordul international negociat sub egida ONU, a anuntat, luni, ministrul francez al Agriculturii,…

- Ministerul ucrainean al Energiei a declarat ca va opri, incepand de marți, exporturile de energie electrica catre Uniunea Europeana, dupa atacurile Rusiei cu rachete asupra infrastructurii energetice de luni, relateaza Reuters. Exporturile ucrainene de energie electrica se fac inclusiv prin Romania.…

- Kazahstanul, stat vecin si aliat al Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat, luni, Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters. „In ceea ce privește organizarea de referendumuri … Kazahstanul…

- Flota rusa din Marea Neagra si-a relocat unele submarine din baza navala Sevastopol, situata in Peninsula Crimeea, in portul Novorossiisk, din sudul Rusiei, de teama unui atac din partea Ucrainei, potrivit Reuters. Potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de agenția de presa Reuters, aceasta…

- Pe rețelele de socializare a aparut inregistrarea convorbirii dintre Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron din dimineața de 24 februarie 2022, cand Rusia a atacat Ucraina. Zelenski il suna pe Macron pentru a-l informa ca armata rusa ataca toata Ucraina. Macron vede gravitatea situației și spune: „deci,…

