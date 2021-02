Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca, asa cum arata proiectul de buget pe anul 2021, Directia Nationala Anticoruptie nu-si poate desfasura activitatea "in bune conditii". "Referitor la buget, noi am cerut o suma care sa ne permita desfasurarea in bune conditii a activitatii.…

- Directia Nationala Anticoruptie a avut in 2020 6.180 de cauze, sensibil mai putine decat in 2019, trendul descendent fiind cauzat de pierderea de competente, a declarat joi, la bilantul DNA, seful institutiei, Crin Bologa. ”In 2020 am avut 6.180 de cauze, sensibil mai putine decat in 2019. S-a inregistrat…

- Avocatul Poporului le cere ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan, si coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, informații suplimentare referitoare la strategia de imunizare a populației impotriva COVID-19, transmite Agerpres. Printre solicitarile…

- Politistii braileni au intocmit patru dosare penale pentru infractiuni care au legatura cu procesul electoral si alte 10 sesizari sunt in curs de verificare, potrivit IPJ Braila, informeaza AGERPRES. "Pana in acest moment, au fost inregistrate 23 sesizari referitoare la posibile fapte care…

- Organizatia internationala Interpol a transmis un mesaj de avertizare catre cele 194 de tari membre, pe care le indeamna sa se pregateasca pentru actiuni ale crimei organizate centrate pe vaccinurile anti-Covid-19, relateaza AFP, citata de agerpres . Intr-o atenționare de securitate de nivel portocaliu,…

- Fenomenul fake-news-urilor este greu de controlat. Intr-o perioada plina de incertitudini, cum este cea a pandemiei, este mult mai riscant sa picam in plasa știrilor false. Fenomenul nu avea cum sa evite și cele mai noi știri, pe cele legate de vaccinul anti-coronavirus. Lupta guvernelor din toata lumea…

- Fenomenul fake-news-urilor este greu de controlat. Intr-o perioada plina de incertitudini, cum este cea a pandemiei, este mult mai riscant sa picam in plasa știrilor false. Fenomenul nu avea cum sa evite și cele mai noi știri, pe cele legate de vaccinul anti-coronavirus. Lupta guvernelor din toata lumea…