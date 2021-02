Procurorii DIICOT au trimis in judecata, anul trecut, 3.791 de inculpati (crestere de 9,41% fata de 2019), dintre care 1.182 in stare de arest preventiv, prin intocmirea a 1.883 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei (crestere de 10%), se arata in bilantul activitatii Directiei pe anul 2020. Potrivit raportului de activitate, in cauzele instrumentate de procurorii DIICOT in anul 2020 au fost cercetate 16.901 persoane, comparativ cu anul 2019, cand au fost cercetate 16.933 persoane, ceea ce reprezinta o scadere cu 0,19%. De asemenea, 3.791 de inculpati (crestere de 9,41% fata…