Bilanţ DGA: Aproximativ 180 de lucrători din Ministerul Afacerilor Interne, cercetaţi în anul 2020 Aproximativ 180 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au primit calitatea de suspect in anul 2020 pentru infractiuni de coruptie si alte fapte, se arata in bilantul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) pe anul precedent. "Un numar de 176 lucratori MAI au primit calitatea de suspect (112 pentru infractiuni de coruptie si 64 pentru alte fapte). De asemenea, alte 904 persoane au dobandit aceeasi calitate procesuala (528 suspecti pentru infractiuni de coruptie si 376 pentru alte fapte). Totodata, 143 lucratori MAI au fost inculpati (+27%), dintre care 102 pentru infractiuni de coruptie si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit bilanțului publicat de Direcția Generala Anticoruptie anul trecut aproape 180 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au primit calitatea de suspect pentru infractiuni de coruptie si alte fapte, transmite Agerpres. „Un numar de 176 lucratori MAI au primit calitatea de suspect (112 pentru…

- Tineri banuiți de infracțiuni de distrugere și de furt in scop de folosința depistați de polițiști Ieri, 25 decembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Bradului au identificat un tanar de 18 ani și doi minori in varsta de 14, respectiv 16 ani,…

- Doi barbati din judetul Arges sunt cercetati penal pentru infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata dupa ce au cumparat si revandut autovehicule second-hand, fara a declara veniturile de pe urma tranzactiilor si fara a plati taxe. Unul dintre barbati este suspectat ca a vandut peste 120…

- Tanczos Barna propus si avizat favorabil in comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru protofoliul Mediu a declarat miercuri ca singura solutie pentru a depasi criza depozitelor de deseuri este de a sustine economia circulata si de a face reciclare. El a adaugat ca trebuie crescut numarul…

- Alegerile parlamentare de duminica s-au desfațurat fara evenimente deosebite și au fost inregistrate mai puține infracțiuni decat la alegerile din decembrie 2016, a declarat miercuri ministrul de Interne Marcel Vela.„Au fost la datorie aproximativ 40.000 de efective MAI in ziua votului. Am organizat…

- Pana in acest moment au fost inregistrate 188 de sesizari cu privire la contraventii sau infractiuni electorale. In urma verificarilor efectuate pana la aceasta ora, 57 de sesizari nu s-au confirmat. Au fost sesizate 26 de infractiuni, care au legatura cu procesul de vot. De asemenea, au fost aplicate…

- Nouazeci si noua de migranti au ajuns joi in orasul german Hanovra cu o cursa aviatica din Grecia, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne al Germaniei intr-un comunicat, informeaza dpa potrivit Agerpres. Zborul a transportat 21 de familii si 13 de minori neinsotiti, a precizat Ministerul de Interne…

- Tribunalul Iasi a decis, vineri, 27 noiembrie, sa il condamne la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare pe fostul ministru liberal Cristian Adomnitei. Ex-demnitarul liberal fost condamnat pentru fapte pe care le-ar fi comis in calitatea de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, intr-un dosar instrumentat…