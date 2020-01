Bilanț DEZASTRUOS pentru TAROM: compania înregistrează pierderi semnificative Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 171,37 milioane lei in acest an, la venituri totale de 1,51 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019, publicat in Monitorul Oficial. Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție Ultimul an in care compania aeriana a inregistrat profit a fost 2007. Anul trecut, Tarom a avut pierderi de 182,77 milioane lei si venituri totale de 1,38 miliarde lei, potrivit datelor raportate Ministerului de Finante. Cheltuielile totale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 171,37 milioane lei in acest an, la venituri totale de 1,51 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019, publicat in Monitorul Oficial. Ultimul an in care compania aeriana a inregistrat profit…

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Zeci de mii șoferi din Marea Britanie au acționat in instanța producatorul auto Volkswagen, pentru trucarea emisiilor, aceasta fiind cea mai mare acțiune de acest fel, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ministrul de Interne a vazut moartea cu ochii! Marcel Vela s-a prabușit cu…

- ​​Vodafone România a anunțat marți primele rezultate financiare dupa finalizarea procesului de achiziție a UPC România în date de 31 iulie 2019. Astfel, al doilea mare operator mobil a raportat venituri de 232 milioane de euro în trimestrul încheiat la 30 septembrie 2019,…

- Sectorul de restaurante si cafenele (Food & Beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita creșterii salariilor și a puterii de cumparare, cat și datorita numarului mai mare de straini care viziteaza Romania pentru afaceri sau turism. Aceasta evolutie se traduce si printr-o competitie…

- Compania de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, estimeaza pierderi mai mari, de 45,78 milioane lei in acest an, la venituri totale mai mici, de 4,186 miliarde lei, potrivit proiectului de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat…

- Compania de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, estimeaza pierderi mai mari, de 45,78 milioane lei in acest an, la venituri totale mai mici, de 4,186 miliarde lei, potrivit proiectului de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat…

- Gral Medical a inregistrat venituri de 120 milioane lei in primele 9 luni din 2019, potrivit Mediafax.Citește și: Viorica Dancila da vina pe Klaus Iohannis: Chiar presedintele n-a putut vorbi pentru ca aceasta investitie sa aiba loc in Romania? La nivelul de grup, compania Gral Medical…