Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat ca aproape 1.500 de persoane au fost ranite in urma cutremurului. "Estimam ca bilantul de 131 (de morti) va creste", a precizat acesta. Bilantul precedent indica 105 persoane decedate in urma seismului.



Peste 70.000 de persoane au ramas fara domiciliu si dorm in adaposturi improvizate ducand lipsa de hrana, apa potabila si medicamente, la trei zile dupa seismul catastrofal care a zguduit insula indoneziana Lombok, au anuntat miercuri autoritatile locale, potrivit Agerpres.



Cutremurul…