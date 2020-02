Bilanţ decese coronavirus: 1775. Număr persoane infectate cu virusul ucigaş: peste 71.000 Un total de105 persoane au murit duminica in China din cauza coronaviruslui, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate, aproximativ 100 dintre decese producandu-se in provincia Hubei, unde se afla epicentrul imbolnavirilor, informeaza CNN. Alte 1.933 de cazuri de imbolnavire au fost confirmate duminica, doar in Hubei, numarul cazurilor de imbolnavire fiind de 58.182. In intreaga China au fost confirmate duminica 2.048 de cazuri. Vestea buna ar fi aceea ca, dupa datele oferite de autoritati, 10.844 de pacienti au fost tratati si vindecati. La nivel global au fost peste 71.319… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

