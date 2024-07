Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-25 iulie, polițiștii romani și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 653 de persoane, 55 de autovehicule și 54 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.Au fost localizate pe teritoriul Romaniei 499 de persoane…

- Aproape 500 de persoane care fac obiectul unor semnalari in SIS (Sistemul Informatic Schengen), au fost localizate pe teritoriul Romania in perioada 19 - 25 iulie, a informat, sambata, Politia Romana, potrivit Agerpres.

- Oficiul pentru concurența din Ungaria (GVH) a amendat operatorul booking.com cu aproape 383 de milioane HUF (980.000 de euro) pentru ca nu a respectat pe deplin condițiile dintr-o rezoluție anterioara, potrivit publicației Budapest Business Journal. GVH a transmis ca a amendat Booking.com B.V. cu 2,5…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca dorește convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru a modifica legislația, dupa ce o turista in varsta de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul Jepii Mici din masivul Bucegi. Premierul a spus ca legislația nu se va modifica astfel incat…

- Parchetul European (EPPO) din Iași (Romania) a formulat acuzații impotriva a trei persoane fizice și cinci societați pentru frauda agravata in domeniul subvențiilor și spalare de bani, in urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Doi dintre suspecții…

- Meteorologii au emis noi alerte: cod portocaliu de furtuni in partea de nord a țarii și cod portocaliu de canicula in partea de sud. Incepand de la ora 10.00 au intrat in vigoare doua coduri de canicula, unul galben și unul portocaliu. In cea mai mare parte a Moldovei, nordul Olteniei și al Munteniei,…

- Un fulger a lovit un grup de persoane aflat pe malul unei ape. 10 au fost ranite, iar patru dintre victime sunt in stare grava. Autoritațile cred ca și alte persoane ar fi afectate de fulger și le transmite sa se prezinte la medic in cazul in care prezinta simptome suspecte. Un fulger produs luni […]…

- Un numar de 880 de persoane ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen (SIS) au fost depistate in ultima saptamana, a informat, duminica, Politia Romana, conform news.ro. Potrivit unui comunicat de presa transmis de IGPR, politistii romani si partenerii de pe teritoriul…