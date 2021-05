In perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe nu au fost inregistrate evenimente deosebite din perspectiva ordinii și siguranței publice, pe anumite segmente fiind inregistrate scaderi ale infracționalitații comparativ cu anii trecuți. Spre exemplu, infracționalitatea cu violența inregistrata in perioada 30 aprilie – 2 mai a continuat trendul descendent al ultimilor 4 ani. La fel s-a intamplat și in cazul accidentelor rutiere grave, numarul acestora fiind in scadere fața de ultimii ani. In intervalul de referința, polițiștii au intervenit la aproape 13.000 de evenimente, dintre care peste 10.000 sesizate…