Stiri pe aceeasi tema

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensa. Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizarii ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin…

- UPDATE 03.30 Rusia iși inchide spațiul aerian pentru avioanele din țarile baltice: Lituania, Letonia, Estonia, alaturi de Slovenia. UPDATE 03:00 Casa Alba confirma lansarea in zilele urmatoare a unui task-force, grup transatlantic, pentru inghețarea activelor oligarhilor ruși. In plus, confirma ca SUA,…

- UPDATE 23: 50 O explozie uriașa s-a produs in apropiere de Kiev, la Vasilikiv, aflat la 35 de kilometri. Un terminal petrolier ar fi luat foc și exista riscul unui accident ecologic și tehnologic major, potrivit agenției Nexta.❗️ A massive explosion in #Kyiv It is reported that an oil depot near #Vasylkiv…

- Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”, arata o postare pe Twitter a canalului de media belarus Nexta. Totodata, agenția AFP a publicat mai multe fotografii cu manifestanți in capitala Rusiei. Vladimir Putin e numit ”criminal” și comparat cu Hitler pe pancartele…

- VIDEO: Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”. Poliția a reținut mai multe persoane Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”, arata o postare pe Twitter a canalului de media belarus Nexta. Totodata, agenția AFP a publicat…

- Fotografii agenției naționale de știri ucrainene, Ukrinform, au realizat mai multe imagini de pe strazile din Harkov, aflat in nord-estul țarii și care are o populație de circa 1.4 milioane de locuitori.Cel de-al doilea mare oraș al Ucrainei a fost și el joi ținta atacurilor cu rachete ale Rusiei. Iar…

- UPDATE: Au aparut imagini cu bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei Ultimele informații arata ca rușii au ajuns in Odessa, la un pas de granița Romaniei. Vezi aici video. Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine’s Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragip Soylu (@ragipsoylu) February…

- UPDATE: Au aparut imagini cu bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei Ultimele informații arata ca rușii au ajuns in Odessa, la un pas de granița Romaniei. Vezi aici video. Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine’s Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragip Soylu (@ragipsoylu) February…