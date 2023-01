Bilanț de început de an la Colterm. Compania de termoficare mai are cărbune pentru 11 zile De la inceputul sezonului rece pana acum Colterm a ars peste 80.000 de tone de carbune, iar stocul ar trebui primenit in curand, carbunele ramas fiind suficient pentru inca aproximativ 11 zile. „Inca de la finele lunii mai 2022 am demarat aprovizionarea constanta cu combustibil, așa incat sa nu existe sincope majore in furnizarea energiei […] Articolul Bilanț de inceput de an la Colterm. Compania de termoficare mai are carbune pentru 11 zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

