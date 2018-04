Infiintarea Casei de Comert a Romaniei se numara printre prioritatile trimestrului al II-lea al acestui an, se arata in bilantul de guvernare pentru perioada ianuarie-martie 2018, care a fost prezentat, luni, in CExN al PSD, de catre premierul Viorica Dancila. Conform documentului, Casa de Comert a Romaniei va fi un "intermediar intre fermierii romani si pietele interne si externe". "Productia va fi achizitionata la acelasi pret pentru un an intreg, iar plata se va face in cel mult o saptamana. Pentru inceput, Casa de Comert va inchiria si, ulterior, va construi centre de colectare, silozuri si…