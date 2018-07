Bilanţ Dăncilă: Veniturile la bugetul de stat au crescut Veniturile la bugetul de stat au crescut, fiind mai mari in primele sase luni ale acestui an cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat, luni, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila, care prezinta bilantul la sase luni de guvernare. "Total venituri bugetare: semestrul I 2017 - 117,2 miliarde de lei, semestrul I 2018 - 132 miliarde de lei. Se observa ca veniturile la bugetul de stat au fost in primele 6 luni din 2018 cu 12% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut. Deci, in vistieria statului au intrat cu aproape 15 miliarde de lei in plus fata de primul semestru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

