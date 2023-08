Stiri pe aceeasi tema

- Din primele cercetari a reieșit ca explozia s-ar fi produs in timp ce o cisterna alimenta stația. S-ar parea ca cisterna ar fi fost proiectata la zeci de metrii distanța, iar șoferul acesteia nu ar fi supraviețuit deflagrației. Alte șapte persoane au fost ranite in urma exploziei, una dintre ele fiind…

O explozie puternica s-a produs, sambata seara, la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița. Din primele informații, doua persoane au murit, iar cinci au...

- Autoritațile din provincia canadiana Columbia Britanica au indemnat simbata zeci de mii de locuitori sa ia in serios ordinele de evacuare, in timp ce incendii de vegetație „extreme și rapide” amenințau mari parți din pitoreasca vale Okanagan, inclusiv orașul Kelowna, relateaza AFP și news.ro. Situația…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane, printre care doi copii, de 2 și 10 ani, au fost transportate la spital, dupa ce o mașina a intrat, duminica seara, intr-un gard in județul Suceava.

- Patru persoane, printre care și un minor, au murit joi seara, intr-un accident rutier cumplit in Valcea. Din primele informații se pare ca mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz și un camion. Impactul a fost atat de puternic incat medicii nu au mai reușit sa le salveze viața.

- Un tren de pasageri Coromandel Express si un altul de marfa au intrat in coliziune in apropiere de Balasore, la aproximativ 200 de kilometri de Bhubaneswar, capitala statului Odisha din India. In accident a fost implicat si un al doilea tren de pasageri. Bilantul catastrofei feroviare in care au fost…

- Victima incendiului care a izbucnit la inceputul dupa-amiezii intr-o cladire din zona Colli Aniene din Roma a fost identificata. Este vorba despre Antonio D’Amato. Barbatul avea 80 de ani și era originar din Velletri. Potrivit reconstituirilor, acesta a murit prin inhalare, chiar daca pe corpul sau…