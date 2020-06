Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 4 ani cu Gabriela Firea la conducerea Primariei Capitalei, iar daca nu ar fi fost pandemie, in aceasta perioada ar fi avut loc alegeri locale. Ce ramane in urma? Revoluția in trafic promisa de edil nu a avut loc, avariile la rețeaua de termoficare lasa in continuare sute de blocuri fara apa…

- Anunțul a fost facut Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Avizul a fost emis de Agenția pentru Protecția Mediului București. Asociația va merge in instanța si pentru anularea documentului, informeaza Hotnews . Acțiunea in justiție a fost inițiata de cinci ONG-uri: Asociația Salvați Bucureștiul, Fundația…

- Primaria Capitalei a dat vineri startul programului "Testam pentru Bucuresti", in cadrul caruia 11.000 de bucuresteni se pot inscrie in vederea unei testari gratuite de tip Real Time PCR. In jurul orei 13.00 a fost lansata platforma testampentrubucuresteni.assmb.ro . Intr-o interventie live pe Facebook,…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, anunta ca spectacolele transmise online de catre teatrele din subordinea Primariei Capitalei au avut un succes deosebit in ultimele saptamani, fiind vizionate de in jur de 4 milioane de oameni atat din tara, cat si din intreaga lume."Spectacolele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca peste 900 de locuri de cazare se afla la dispozitia persoanelor fara adapost din Bucuresti potrivet Agerpres. Centrele sociale ale Primariei Capitalei, cu o capacitate totala de 367 de locuri, vor oferi cazare permanenta persoanelor fara adapost,…

- Primarul general Gabriela Firea a postat, pe Facebook, un mesaj, prin care spune ca s-a lansat o platforma gratuita de consultații online pentru spitalele Primariei Capitalei.​"Primaria Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București, in parteneriat…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat astazi suspendarea activitatii teatrelor și a altor instituții culturale aflate in subordinea Primariei Capitalei pentru a preveni raspandirea COVID-19.