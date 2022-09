Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 3.260.555. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. La ultima informare transmisa de Ministerul Sanatații, au fost inregistrate 1.227 de cazuri noi, depistate in 15.145 de teste. In total, pe teritoriul intregii țari au fost efectuate pana acum 25.010.168 de teste. Sunt 128 de persoane internate la Terapie Intensiva in spitalele din toata țara. 6 decese au fost raportate la ultima informare. In total, pana acum, 66.968 de persoane au…