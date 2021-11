Bilanț COVID: sub 2.000 de cazuri noi și 160 de decese, inclusiv…

Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.958 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 42.702 de teste rapide și PCR, potrivit bilanțul zilnic oficial. Autoritațile au mai anunțat 160 de decese, dintre care 45 anterioare perioadei de referința.Dupa aproape trei luni, numarul cazurilor noi a coborat sub pragul de 2.000. Mai exact, ultima oara cand au fost sub 2.000 de cazuri noi a fost pe 13 septembrie, cand autoritațile au anunțat 1.849 de noi infectari și 46 de decese.Autoritațile au anunțat 1.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 38 sunt ale…