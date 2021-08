Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID din ultimele 24 de ore ramane ridicat in Romania. S-au inregistrat aproape 600 de noi infectari. Aproape 170 dintre acestea au fost depistate in București. Pe locurile urmatoare sunt județele Suceava și Timiș, cu 42, respectiv 30 de cazuri noi.

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 26 iulie, la 1.082.376. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- A fost publicat un nou bilanț al infectarilor coronavirus:- 1 deces- 109 cazuri noiPana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.292 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.047.246 de pacienți au fost declarați vindecați.Pana astazi, 34.268 de persoane…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, pana ieri, 18 iulie, 1.081.632 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 44 in ultimele 24 de ore.In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și…

- Numarul imbolnavirilor cu SARS-COV-2 a ajuns la 1.080.740, dupa raportarea a 73 de cazuri noi, depistate in 29.698 de teste. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț a adus 6 noi decese…

- OFICIAL| 104 cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 18 decese și 192 persoane internate la ATI Miercuri, 16 iunie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- OFICIAL| DOAR 50 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 10 decese și 217 de persoane internate la ATI Luni, 14 iunie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.079.657. De asemenea, numarul pacienților internați in secțiile de Terapie Intensiva a ajuns la 236. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…