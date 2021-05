MApN: Exercitiul Piatra Craiului 21.11 din Poligonul Capu Midia a ajuns la final

In perioada 10 21 mai 2021, in Poligonul Capu Midia s a desfasurat exercitiul tactic cu trageri de lupta "Piatra Craiului 21.11", in urma carora militarii Batalionului 228 Aparare Antiaeriana "Piatra Craiului" din Brasov au fost evaluati de… [citeste mai departe]