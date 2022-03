Stiri pe aceeasi tema

- 14 martie: 2.087 cazuri COVID și 19 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Incidența pe județe Au fost inregistrate 2.087 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații, luni, 14 martie. Comparativ, duminica erau inregistrate 1.626 cazuri noi și…

- 10 martie: 3.565 cazuri COVID și 60 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Situația pe județe Au fost inregistrate 3.565 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații, joi, 10 martie. Comparativ, miercuri erau inregistrate 4.176 cazuri noi. ”In…

- Un numar de 5.461 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind raportate 101 de decese, dintre care patru anterioare intervalului de referinta, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.271 de infectari cu coronavirus. Au fost raportate 35 de decese, dintre care doua anterioare. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 29 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.271 cazuri de persoane pozitive…

- Un numar de 775 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 11.249 de teste RT-PCR, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 21 decembrie 2021, ora 10.00,…

- Bilanț PARȚIAL 19 decembrie| 499 de noi cazuri COVID și 53 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 19 decembrie| 499 de noi cazuri COVID și 53 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 19 decembrie 2021, ora 10.00,…

- Bilanț PARȚIAL 18 decembrie| 733 de noi cazuri COVID și 64 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 18 decembrie| 733 de noi cazuri COVID și 64 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 decembrie 2021, ora 10.00,…