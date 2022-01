Stiri pe aceeasi tema

- Bilanț PARȚIAL 29 decembrie| Infectari in creștere: 1.271 de noi cazuri COVID și 33 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 29 decembrie| Infectari in creștere: 1.271 de noi cazuri COVID și 33 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost raportate in Romania 1.550 de noi cazuri de Covid și 154 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavius. Dupa ultimul bilanț, 17 județe sunt in scenariul verde.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 1.550 de noi cazuri de Covid și 154 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavius.

- Autoritațile au confirmat luni 241 de decese COVID, dintre care 240 au avut loc in ultimele 24 de ore. Numarul cazurilor de infectare a scazut la 4.255. Datele complete ale buletinului vor fi comunicate in jurul orei 13.00.Grupul de Comunicare Strategica a comunicat luni dimineața un bilanț in scadere…

- Romania inregistreaza 11.073 cazuri noi de COVID si 591 de decese de ieri pana azi. Un roman a murit la fiecare 147 de secunde in ultimele 24 de ore. Coronavirus, 2 noiembrie. Bilant negru: Record de decese. Un roman a murit la fiecare 2 minute si jumatate. Peste 11.000 de cazuri noi. Conform datelor…

- Romania inregistreaza 6.993 cazuri noi de COVID și 322 de decese. 11 dintre acestea sunt anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI luni, in ultimele de 24 de ore au fost inregistrate 6.993 cazuri de...

- Romania inregistreaza 14.950 cazuri noi de COVID și 512 de decese. Patru dintre acestea sunt anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI miercuri, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 14.950 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.

- Numarul total al cazurilor COVID raportate in Romania, de la inceputul pandemiei, a ajuns la 1.571.115. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…