- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.107 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Numarul de decese raportate a fost de 18, dintre care 1 anterior intervalului, conform informarii de miercuri a Ministerului Sanatatii.

- Ministerul Sanatatii anunta marti, 2.320 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 727 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 18 decese, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Sanatatii anunta vineri 2.972 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 51 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 27 de decese, 2 fiind din perioada anterioara, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Sanatatii anunta marti ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 5.000 de cazuri noi de COVID-19, cu 2.904 de cazuri mai multe decat in urma cu o zi. Au fost raportate 52 de decese, 9 fiind din perioada anterioara, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- 19 martie: 3.168 cazuri COVID și 38 decese inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Incidența pe județe Un numar de 3.168 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 581 mai putine decat in ziua anterioara, fiind efectuate aproape 28.000 de…

- Un numar de 3.913 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 941 mai putine decat in ziua anterioara, fiind efectuate aproape 37.000 de teste, a informat, miercuri, Ministerul Sanatatii.

- 14 martie: 2.087 cazuri COVID și 19 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Incidența pe județe Au fost inregistrate 2.087 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații, luni, 14 martie. Comparativ, duminica erau inregistrate 1.626 cazuri noi și…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca pana sambata la ora 10.00, intr-un interval de 24 de ore, au fost inregistrate sub 5.000 de cazuri noi de COVID-19. Au fost raportate 82 de decese, dintre care 6 anterioare intervalului de referinta.