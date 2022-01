Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi, ca s-au inregistrat aproape 10.000 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cand au fost raportate și 36 de decese, 2 fiind anterioare. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 13 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore,…

- Județul Cluj a intrat in scenariul roșu, avand luni rata de incidența COVID de 3,44 cazuri la mie, fața de 2,85 in urma cu o zi. Este primul județ care intra in scenariul roșu in valul 5. Rata de infectare la nivel național este in creștere, incidența cazurilor COVID-19 in țara fiind luni de 1,65. […]…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, pe baza datelor existente la ora 10.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 1.600 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 38 de decese, 1 fiind anterior. Dintre cei 399 pacienti internati la ATI, 32 au certificat care atesta vaccinarea.…

- ​​598 cazuri de COVID-19 și 29 de decese, dintre care 2 anterioare, au fost raportate sambata in Romania, potrivit datelor parțiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Se inregistreaza astfel o scadere fața de ziua precedenta in care au fost inregistrate 717 cazuri de persoane pozitive cu…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta sambata, pe baza datelor existente la ora 10.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat sub 1.000 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 105 decese, 32 fiind din perioada anterioara. Incidenta cazurilor in Bucuresti a scazut la 1.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 1.500 de cazuri noi de COVID-19. Totodata, au fost raportate 131 de decese, din care 20 anterioare. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, miercuri, de 2,87 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost 3,04. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, marti, in Bucuresti, de 16,13 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Rata de infectare din Capitala a scazut pentru a patra zi la rand. Astfel, incidența cazurilor de COVID este astazi de 16,13, dupa ce luni a fost de…