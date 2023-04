Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat luni ca, in perioada 3 – 9 aprilie, au fost inregistrate 6.066 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID. Totodata, in ultima saptamana au fost raportate și 44 de decese, iar la ATI sunt internate 137 de persoane. In intervalul 03 – 09 aprilie 2023 au fost inregistrate 6.066…

- 4.126 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana precedenta, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații, luni, 20 februarie. Totodata, au fost raportate 25 de decese.In intervalul 13 - 19 februarie 2023 au fost inregistrate 4.126 cazuri noi de persoane infectate cu…

- 3.200 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana precedenta, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații, luni, 13 februarie.Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 3.331.005 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidența inregistrata la 14 zile…

- 2.799 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana 30 ianuarie-5 februarie, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații luni, 6 februarie. Numarul este in creștere fața de saptamana trecuta.800 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienți reinfectați,…

- Cel mai recent bilanț anunțat de Ministerul Sanatații, pentru saptamana 23 - 29 ianuarie, indica 2.358 de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania și 34 de decese.In jurul orei 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe…

- 2.358 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana 23-29 ianuarie, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații luni, 23 ianuarie. Numarul este in scadere fața de saptamana trecuta.In saptamana 23 - 29 ianuarie 2023 au fost inregistrate 2.358 cazuri noi de persoane infectate…

- 2.968 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana 16-22 ianuarie, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații luni, 23 ianuarie. Numarul este in scadere fața de saptamana 9-15 ianuarie, cand au fost aproape 3.500 de cazuri.In intervalul 16-22 ianuarie au fost inregistrate…

- 3.488 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana 9-15 ianuarie 2023, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații luni, 16 ianuarie. In același interval au fost raportate 44 de decese. In jurul orei 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul…