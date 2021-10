Bilanț covid: Număr record de pacienți la ATI Bilanțul coronavirus de astazi, 3 octombrie, vine cu un numar de 8.682 de infectari in ultimele 24 de ore, 150 de decese inregistrate, 1.440 de persoane internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.040 de teste RT-PCR (7.706 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.334 la cerere) și 28.035 de teste rapide antigenice. Pana astazi, 3 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.265.827 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.163 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

