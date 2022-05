Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a cauzat 14,9 milioane de decese la nivel global in ultimii doi ani, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza dpa. Cifrele includ persoane care au murit din cauza unei infectiei cu COVID -19 precum si pe cele cu boli si rani si care au murit din cauza serviciilor…

- Problema obezitații in Europa a atins „proporții epidemice”, avertizeaza marți Organizația Mondiala a Sanatații printr-un raport al biroului regional european, informeaza Politico. Obezitatea provoaca moartea a peste 1,2 milioane de persoane in fiecare an in Europa, potrivit raportului.

- Oficialii din domeniul sanatatii investigheaza cazuri inexplicabile de hepatita la copiii din patru tari europene si SUA. Cazuri de hepatita sau inflamatie hepatica au fost raportate in Danemarca, Irlanda, Tarile de Jos, Spania si SUA. Cauza nu este inca cunoscuta. Centrul European pentru Controlul…

- UPDATE 23:07 - Un convoi de noua autobuze de evacuare va ajunge astazi la Melitopol. Ministrul Reintegrarii Teritoriilor Ocupate Temporar Iryna Vereșciuk a declarat ca astazi va sosi la Melitopol un convoi de noua autobuze pentru evacuarea civililor.UPDATE 21:57 - Procurorul general al Ucrainei, Irina…

- Directorul biroului regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a declarat joi, 7 aprilie, ca Organizatia Mondiala a Sanatatii se pregateste pentru posibile atacuri chimice in Ucraina, relateaza Reuters.Avand in vedere incertitudinile situatiei actuale, nu exista asigurari ca razboiul nu se va inrautati,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii se pregateste pentru posibile "atacuri chimice" in Ucraina, a declarat, joi, directorul biroului regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, relateaza Reuters.

- Specialiștii straini avertizeaza asupra raspandirii poliomielitei in Ucraina și in alte țari europene in contextul razboiului, la 19 ani de cand Europa a fost declarata zona libera de polio. Dar Romania nu are niciun motiv de ingrijorare in sensul acesta, spun medicii consultați de Libertatea. Fuga…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca un nou val de infecții Omicron se indreapta catre Europa de Est. In ultimele saptamani, numarul cazurilor s-a dublat in țari precum Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Rusia si Ucraina. In acest context, OMS indeamna autoritațile sa grabeasca…