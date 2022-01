Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul de 24 de ore au fost inregistrate 1.497 de cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2. Conform datelor de joi de la CNCCI, in intervalul de 24 de ore au fost inregistrate 1.497 de cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2.De asemenea, au fost raportate 37 de decese, dintre care unul anterior.Informatiile…

- Autoritațile au anunțat duminica, 26 decembrie, 15 decese COVID. In ultimele 24 de ore au mai fost confirmate 349 de cazuri de infectare cu coronavirus. Toate detaliile buletinului COVID vor fi comunicate la ora 13.00. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat duminica 15 decese COVID care au avut loc…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.421 cazuri de infectari cu coronavirus și 107 decese, anunța Grupul de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 7 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.421 cazuri de persoane pozitive…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 1.673 cazuri de infectare cu coronavirus. De asemenea, conform sursei citate, au fost raportate 206 decese dintre care 23 anterioare. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 decembrie 2021, ora 10.00,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost raportate in Romania 1.550 de noi cazuri de Covid și 154 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavius. Dupa ultimul bilanț, 17 județe sunt in scenariul verde.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 1.550 de noi cazuri de Covid și 154 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavius.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.535 de infectari cu coronavirus și 350 de decese. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 17 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 3.535 cazuri de persoane pozitive…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.971 cazuri de persoane infectate cu Covid-19 și 489 de decese. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.971 cazuri de persoane…