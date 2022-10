Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 3.269.941. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 444 de cazuri noi, depistate in 6.272 de teste. La Terapie Intensiva sunt internați 121 de pacienți. 4 decese au fost raportate la ultima informare. In total, pana acum, 67.031 de persoane au murit in urma contractarii noului coronavirus, de la inceputul pandemiei. Cum au evoluat numarul…